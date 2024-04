Nuove piantumazioni in Parco San Marco per la Giornata della Terra

LATINA – Domenica 21 aprile, per la Giornata della Terra, il gruppo Green Mood di Mediazione Sociale ha promosso un evento speciale dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e alla valorizzazione del verde pubblico nella città di Latina.

Con un’iniziativa che si è svolta tutta la mattina in parco San Marco, l’area verde frequentatissima (in questo momento, l’unica fruibile vicina al centro ) e con una seconda che si è tenuta a Latina Scalo, presso il giardino del Centro minori e nei dintorni del Monumento ai caduti, l’impegno fattivo per l’ambiente di tanti cittadini attivi di Latina.

Durante i due eventi, il progetto Mediazione Sociale del Comune di Latina ha donato alla città nuovi arbusti e diverse piante da fiore donati dal vivaio “I Giardini di Marzo” che sono state piantumate, e che ora i volontari dovranno innaffiare. Si sono svolti anche laboratori interattivi rivolti ai più piccoli.

“C’è un grandissimo interesse dei cittadini, tante braccia e tanta collaborazione”, racconta Oriana Ciaccio responsabile del patto di collaborazione Parco San Marco

La Giornata della Terra si è svolta in collaborazione con il Patto di collaborazione San Marco, il Circolo Arcobaleno Pontino Legambiente, Bici X l’umanità, Ringrazio Prego Dono, Il Cammino, Il Giardino del Patto e il Presidio di Latina Scalo.

Il progetto“Mediazione Sociale Latina – Recupero Urbano Integrato” è promosso dal Comune di Latina – Assessorato ai Lavori Pubblici, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando delle periferie e gestito dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio.