Olimpiadi di robotica, cercasi sponsor per il team della Corradini di Latina arrivato alla finale europea

LATINA – Sono alla ricerca di sponsor e hanno lanciato anche una raccolta di fondi su una piattaforma di crowd founding i campioni di robotica della scuola Corradini di Latina che hanno conquistato il secondo posto assoluto alle Finali Nazionali di Salerno ottenendo anche il Premio “Eccellenza Ingegneristica” e ora sono chiamati a rappresentare l’Italia nella finale europea di Oslo.

Ma il viaggio in Norvegia e la permanenza sono molto costosi: “Finora – spiegano – la nostra partecipazione alla manifestazione è stata supportata dai fondi d’Istituto e dai contributi di alcuni sponsor e delle famiglie, ora abbiamo bisogno di un supporto ancora maggiore per affrontare le spese che ci attendono (trasferimenti, soggiorni in hotel, materiali). La scuola darà ancora un contributo, le famiglie faranno il resto, ma perché queste esperienze siano davvero inclusive per tutti gli studenti, è necessario che questi contributi individuali siano davvero minimi per non mettere in difficoltà nessuno”.

Ecco allora l’idea della raccolta di fondi. E dell’appello con il video pubblicato qui.