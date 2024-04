Paper Week, a Latina e Nettuno la IV edizione sul riciclo di carta e cartone

LATINA – Torna per la IV edizione la Paper Week, la campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Rai Per la Sostenibilità.

Dall’8 al 14 aprile 2024 i cittadini di tutta Italia potranno approfondire il grande tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire l’enorme valore della filiera del riciclo attraverso visite guidate, mostre, convegni, laboratori creativi, spettacoli ed eventi su tutto il territorio nazionale, con un focus particolare quest’anno su Salerno scelta come “Capitale del riciclo 2024”.

L’anima della manifestazione sono i Paperweeker, le realtà che hanno deciso di raccogliere l’appello di Comieco a farne parte con iniziative speciali per raccontare il mondo della carta (e del suo riciclo) con punti di vista inediti e originali.

Tra queste anche IL MURO, che presenta il progetto Papiro Lab. “Papiro – Laboratorio del Fare Condiviso – spiegano dal collettivo curatoriale e artistico attivo sul territorio di Latina dal 2014, – è un progetto ideato e curato da quattro creative, attive nelle Provincie di Latina e Roma, che hanno unito le forze per sperimentare un approccio creativo attraverso la dimensione della condivisione e della manualità artistica. Seguendo questo tipo di sperimentazione, da giugno 2023 Papiro Lab ha organizzato workshop per adulti e bambini, aprendo nuovi percorsi di scoperta dello spazio urbano e naturale, in particolare con tecniche che valorizzano l’uso artistico della carta: stampa botanica, carta artigianale, cianotipia, collage. I laboratori di Papiro sono tenuti da (in ordine sparso): Francesca Lavagnini, Martina Calvacca, Simona Strozzi, Jamila Campagna.

L’evento Paper Week 2024 – Natura Materia Prima è una iniziativa che si inserisce nel format di Papiro – Laboratori del Fare Condiviso ed è pensata specificatamente per la Paper Week 2024, promossa da Comieco, selezionando location dal forte valore etico, sociale e ambientale. L’iniziativa prevede due laboratori creativi, a partecipazione gratuita, che insisteranno sui temi del valore dell’ambiente naturale e sul riciclo creativo della carta, cui si aggiunge una mostra di presentazione degli artwork creati dai partecipanti.

Nel dettaglio, i due laboratori creativi prevederanno la realizzazione di carta artigianale e di libri d’artista con le tecniche della stampa botanica, della cianotipia e del collage.

Il primo laboratorio si terrà il 9 aprile presso la Fattoria Sociale Asino Chi Legge di Nettuno (partner del progetto, info a seguire) e sarà dedicato alle ragazze e ai ragazzi con disabilità che la Fattoria accoglie.

Il secondo laboratorio, sarà dedicato alla realizzazione di un libro d’artista con le tecniche di stampa botanica, cianotipia e collage e sarà aperto a tutti, dai 6 anni su. I materiali artistici saranno messi a disposizione dalle organizzatrici, per partecipare occorre solo la curiosità di scoprire nuove cose sul riciclo della carta e una buona dose di fantasia creativa! Il laboratorio si terrà 13 aprile, presso il Borgo storico del Lago di Fogliano a Latina, con l’intento di divulgarne il valore storico e naturalistico in quanto zona ambientale protetta dalla Convenzione di Ramsar e facente parte del Parco Nazionale del Circeo.

La mostra degli artwork realizzati si terrà il 14 aprile c.a. presso la Fattoria Sociale Asino Chi Legge con una presentazione aperta al pubblico, inserita nella programmazione dell’evento artistico Ragli che si tiene in Fattoria ogni anno due volte all’anno. Laboratori e mostra sono a partecipazione gratuita.