Confesercenti Latina sostiene l’inserimento dei ragazzi down nel mondo delle attività produttive

LATINA – Domenica 19 maggio prossimo, alle ore 15,30 in Piazza del popolo a Latina, nell’ambito della manifestazione per i dieci anni di attività della AIPD, l’Associazione Italiana Persone Down Sezione di Latina, la Presidente provinciale Susanna Gloria Mancinelli, sottoscriverà un protocollo d’intesa con la Presidente AIPD di Latina Samantha Meini, per cercare di andare oltre a tutte le barriere e per contribuire ad una Comunità sempre più inclusiva.

Interverrà l’Assessore ai servizi Sociali del Comune di Latina dr Michele Nasso. Saranno presenti i Quadri della Confesercenti di Latina.

Questa iniziativa, ha evidenziato Susanna Gloria Presidente di Confesercenti, vuole portare ad un concreto sostegno all’Associazione AIPD per le azioni di inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi con sD, a cominciare da azione di Stage presso le imprese ed attività produttive, nei modi e tempi che si dovranno andare a concordare anche con le istituzioni preposte. Riteniamo essenziale, ha continuato Susanna Gloria Presidente Confesercenti Latina, cercare di porre in essere anche a Latina, una esperienza lavorativa autonoma, sotto forma di un “negozio solidale”, in ottica inclusiva e con il supporto delle Istituzioni. La sottoscrizione del protocollo è solamente l’inizio di un percorso che dovrà portare a concreti risultati.