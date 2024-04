Prima prova costume al Lido di Latina: bagni e sole come d’estate

LATINA – Il tempo propone un assaggio d’estate e la costa si riempie di bagnanti. Questa mattina appassionati di mare hanno trovato pronti ad attenderli lettini e sdraio al Lido di Latina, e non solo per la consueta colazione o aperitivo. Oggi c’è la prima prova-costume con bagno per i più coraggiosi. Non erano nemmeno le dieci del mattino e a Capoportiere c’era già ci si immergeva. Mare piatto, cielo pulito, caldo anomalo e anche le attività commerciali ripartono ed è atteso il tutto esaurito. I kitesurfisti invece si preparano, ma per il momento, dovranno attendere il vento.

Ma non è tutto oro: c’è anche qualcuno che si lamenta della scarsa manutenzione. Basta fare un gito al Lido o sui social.

Quella che chiamano lingua africana si è ormai allungata anche sul Lazio e temperature decisamente anomale per metà aprile. Dal vortice ciclonico che ha portato un generale calo termico nei giorni scorsi al vasto campo di alta pressione di origine subtropicale che ci sta accompagnando, e da martedì 16 aprile nuovo vortice d’aria fredda.