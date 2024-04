Priverno, la Sagra della Falia e Broccoletti si terrà domenica 7 aprile

PRIVERNO – Tutto pronto per il tanto atteso appuntamento con la Sagra Falia & Broccoletti, la grande kermesse gastronomica e culturale, giunta alla sua XVIII edizione, organizzata dal Comitato Sagra Falia e Broccoletti, con il Patrocinio e il contributo di Regione Lazio, Arsial e Comune di Priverno e in collaborazione con le Associazioni Insieme Odv, Pro Loco Priverno e Centro Operativo Circe.

Le eccellenze enogastronomiche privernati, la falia, realizzata con farina, acqua e lievito madre, dalla forma allungata e schiacciata e i broccoletti, coltivati nella Valle dell’Amaseno, conosciuti con il nome di “Spadoni”, diventano i grandi protagonisti di una delle feste più importanti della tradizione di Priverno, che verrà celebrata DOMENICA 7 APRILE, in Piazza Giovanni XXIII, con un ricco calendario di eventi e manifestazioni.

Dalle pedalate in mountain bike dell’associazione Pisolo Bike , ai raduni di motori di Vespa club e di musica popolare con musicisti provenienti da varie regioni italiane, alla cucina, passando per le iniziative culturali, alle passeggiate nei vicoli a cura dei Musei Archeologici di Priverno, il ricco programma interesserà il centro storico dalle ore 9,00 fino a sera, consegnando ai cittadini e ai visitatori golosi, quel sapore conviviale, in un mélange di piatti tradizionali, musica popolare e giochi popolari.

All’ora di pranzo si apriranno le danze culinarie tradizionali, e sarà possibile degustare la falia e i broccoletti, per tutto il giorno, fino ad esaurimento scorte.

In una manifestazione così non potevano mancare gli spettacoli e i concerti di musica popolare dei Viatores e dei Salta Pizzica.

Per partecipare alla sagra, si può giungere direttamente a Priverno in macchina o in treno, ma anche attraverso la Via Francigena partendo da Fossanova (Stazione ferroviaria o Borgo) e, per chi viaggia in camper, un’area sosta attrezzata nel centro urbano della città permette di pernottare raggiungendo a piedi la manifestazione.

Per qualsiasi informazione, contattare il numero 3282479922

Infopoint a cura della Pro Loco di Priverno