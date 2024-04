Rapina una donna in strada, arrestato a Formia 24enne

FORMIA – Nella tarda serata di mercoledì a Formia, i Carabinieri del N.O.R.M. hanno arrestato un cittadino straniero di 24 anni in Italia senza fissa dimora, per rapina: l’arrestato, richiedente asilo politico, gravato da precedenti di polizia per violazioni in materia di stupefacenti, dopo aver colpito la vittima dietro la schiena, una cittadina sessantenne di Minturno, la faceva cadere a terra per rapinarla del cellulare, poi è fuggito a piedi. In militari, allertati dai testimoni, hanno individuato e arrestato il 24enne dopo un rocambolesco inseguimento a piedi. Il fuggiasco è stato raggiunto dopo aver scavalcato il cancello di cinta di un centro sportivo.

Al termine degli accertamenti la refurtiva è stata restituita alla donna, mentre il responsabile è stato arrestato in flagranza di reato e l’A.G. di Cassino ha disposto il provvedimento cautelare del “Divieto di dimora nella Regione Lazio”, essendo il medesimo ritenuto socialmente pericoloso e per aver commesso il fatto presso un luogo in cui non poteva in alcun modo giustificare la sua presenza.

Non solo, il malvivente, secondo ulteriori indagini è stato identificato come il responsabile del furto di una bicicletta avvenuto il giorno prima nel comune di Formia e dunque segnalato anche per tale ragione.