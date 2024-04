San Felice Circeo, rapina in casa per un cellulare da 150 euro

SAN FELICE CIRCEO – Si è introdotta in un’abitazione poi ha aggredito la proprietaria, una donna di 69 anni, prendendola a pugni, quindi le ha strappato di mano il cellulare ed è scappata. Non ha fatto molta strada una donna di 56 anni di San Felice Circeo che è stata individuata dai carabinieri e denunciata per rapina. Dopo l’episodio, avvenuto mercoledì 17 aprile, la vittima ha chiesto aiuto ed è stata soccorsa dall’equipaggio del 118 e medicata all’ospedale Fiorini di Terracina dove è stata dimessa con una prognosi di giorni 5 per trauma cranico non commotivo. Il cellulare era un modello dal costo di 150 euro.