Sermoneta, al Museo diocesano d’arte sacra la mostra Forme dell’invisibile di Emilia Isabella

SERMONETA – Venerdì 19 aprile si inaugura al Museo diocesano d’arte sacra di Sermoneta la mostra Forme dell’invisibile – Emilia Isabella, sculture e dipinti, una personale dell’artista locale che rientra nel ciclo Dialoghi contemporanei curato da Ferruccio Pantalfini e Vincenzo Scozzarella. La mostra, che sarà aperta alle 18, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno della Regione Lazio e del Comune di Sermoneta.

«A Emilia Isabella viene dedicata una mostra personale e antologica», scrive nella presentazione lo stesso curatore Ferruccio Pantalfini, «Questa esposizione intende tratteggiare un “ritratto” dell’artista riflesso nella sua produzione, i cui tratti attingono solo in parte alla natura, soprattutto alla materia (alle pietre e al marmo con le sue venature), alla geometria, al linguaggio astratto (come nella scrittura della musica; l’artista inizia il suo percorso come musicista), alla bellezza di forme non figurative».

La mostra è a ingresso libero e sarà visitabile fino al 23 giugno prossimo, il venerdì (15.30-19.30); sabato, domenica e festivi (10.00-13.00; 15.30-19.30).

L’ARTISTA – Emilia Isabella vive ed opera a Sermoneta. Da ragazza si diploma in pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia (Roma), poi segue corsi di composizione e direzione di musica polifonica. Dal 1958 inizia ad operare nel mondo delle arti visive. Si dedica alla pittura e partecipa a concorsi nazionali ed internazionali. Dal 1976 si applica anche alla scultura (marmo, travertino, pietra lavica, ferro) nel suo grande atelier nella campagna di Sermoneta.

La rassegna Dialoghi contemporanei propone esposizioni temporanee, iniziata nel 2018, e mette a confronto tra loro il patrimonio artistico antico della collezione permanente del Museo diocesano d’Arte sacra di Sermoneta e la produzione contemporanea di alcuni artisti selezionati. Ma più a fondo indaga sul legame tra l’arte contemporanea e la spiritualità o il sacro.