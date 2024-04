LATINA – Oltre cinque chilometri di coda in direzione di Roma sulla Pontina. Sono pesanti gli effetti sulla viabilità dopo la chiusura della 148 avvenuta nel pomeriggio a Castel Romano, a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti che si è verificato in prossimità del km 17,400.

Sul posto la polizia stradale di Aprilia e le squadre Anas per la gestione della viabilità. Non ci sono feriti gravi, da quanto si apprende. L’uscita per chi proviene da Latina è obbligatoria a Castel di Decima