Torna Osmosi: Connessioni Culturali alla VIII Edizione [CON]NESSI dal 15 al 21 aprile

APRILIA – Il 15 aprile segna l’inizio della tanto attesa ottava edizione di Osmosi 2024, festival delle culture promosso dall’assessorato alla cultura del comune di Aprilia organizzato dalla Proloco di Aprilia in collaborazione con Aprilia Commercio e Mercatino delle Erbe.

La manifestazione promette di offrire quasi due settimane di intrattenimento e apprendimento, con un calendario ricco di eventi, abbracciando una vasta gamma di attività, tra cui laboratori per le scuole, incontri, conferenze, spettacoli musicali e teatrali, aperitivi culturali, offrendo così un’esperienza coinvolgente per tutte le età e interessi.

Le mattine saranno dedicate principalmente ai laboratori per le scuole, sia presso gli Istituti Comprensivi che per offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare a esperienze educative e interattive grazie alla collaborazione con le associazioni apriliane. Nel pomeriggio, il programma si espanderà per includere una varietà di appuntamenti. Come per “Aspettando Osmosi…”, l’anteprima avvenuta a novembre 2023, i temi di aprile si concentreranno su la comunità e l’individuo, con un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale.

Con l’obiettivo di creare un ambiente inclusivo e stimolante, Osmosi 2024 si propone di fornire non solo intrattenimento di alta qualità, ma anche di incoraggiare la partecipazione attiva e il dialogo costruttivo tra i partecipanti, associazioni e cittadini.

In memoria di Paolo Perotto e Giuseppe Colaiacovo, l’edizione di quest’anno sarà dedicata a queste due figure che hanno contribuito in modo significativo alla nostra comunità.

“La decisione di spostare Osmosi in primavera – sottolinea l’assessore alla cultura Elvis Martino – è stata una scelta difficile ma allo stesso tempo strategica che ci consente di ampliare l’accessibilità della manifestazione a tutti gli spazi culturali e aperti della nostra città. Quest’anno, contando su un clima mite, offriremo numerose occasioni per godere appieno delle iniziative culturali di Osmosi. Non mancheranno di certo gli appuntamenti legati alla scuola, i laboratori e gli incontri educativi, arricchiti dalla collaborazione con nuove forme culturali che arricchiranno ulteriormente l’esperienza di tutti i partecipanti”

Tutto pronto per l’apertura della ottava edizione di Osmosi [CON]NESSI, che si terrà il 15 aprile alle ore 18 presso il suggestivo Mercatino delle Erbe. Durante la cerimonia inaugurale, avremo l’onore di accogliere autorità, associazioni e cittadini per presentare l’intero programma della manifestazione e rendere omaggio a Perotto e Colaiacovo, alla presenza delle associazioni trentine e molisane.

La serata proseguirà con un aperitivo culturale a cura del Mercatino delle Erbe accompagnato dall’esibizione musicale del duo acustico Four:Twenty P.M. e impreziosito dagli abiti regionali presentati dall’associazione Lo Scrigno.

