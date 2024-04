Uncinetto, maglia, lettura: a Latina nasce Caracola Lab

LATINA – Uncinetto, maglia, ricamo, cucito, pittura, lettura, scrittura. Sono alcune delle attività promosse dalla neonata associazione culturale Caracola Lab, uno spazio che sarà inaugurato oggi pomeriggio, giovedì 4 aprile, alle 18, in Via Reginaldo Giuliani nel cuore della città.

“L’idea che ci ha spinto – spiega Pina Di Viccaro, maestra di scuola primaria ora in congedo – è quello a recuperare il senso della lentezza e coltivare la manualità che si sta perdendo”. Per questo, il logo del nuovo laboratorio, realizzato dall’architetta Carolina Nazianzeno, è una chiocciola, “caracola” appunto in portoghese, un disegno che raccoglie in sé l’idea della lentezza e del gomitolo di lana.

Lo spazio, arredato con oggetti fatti a mano e di recupero, è anche un luogo di aggregazione: “Ritrovarsi è l’altra cosa di cui abbiamo tutti bisogno – aggiunge Pina Di Viccaro che invita anche i giovani ad affacciarsi – Siamo abituati a considerare queste attività, lavori femminili e senili, ma altrove non è così. Nel nord Europa lavorano a maglia tantissimi ragazzi e ragazze. Sarà un modo per confrontarsi e vivere momenti di spensieratezza”.

Caracola ospiterà workshop corsi e laboratori all’insegna del recupero e della sostenibilità.