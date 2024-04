Via dei Cippi, la Provincia costituisce la cabina di regia

LATINA – La Provincia di Latina ha accolto la richiesta delle Associazioni locali, da tempo impegnate nella tutela e valorizzazione della “Via dei Cippi”, il Cammino che dal Tirreno si snoda fino all’Adriatico attraversando nell’area pontina i Comuni di Monte San Biagio, Terracina, Sonnino, Lenola e Fondi. La Provincia ha deciso di costituire una cabina di regia, che possa coinvolgere e coordinare i comuni pontini interessati dal percorso “in un’azione sinergica per la costruzione di una vera e propria rete intorno al cammino ed innescare una partecipazione attiva tra pubblico e privato nella costruzione di un itinerario forte e rappresentativo delle molteplici anime dell’area”.

Sarebbe – si legge in una nota dell’ente guidato dal presidente Gerardo Stefanelli – di un primo passo per attivare un’azione più ampia che potrebbe coinvolgere tutte le province che attraversa e ambire a diventare a tutti gli effetti un cammino noto e forte dal punto di vista turistico ed economico.

“La “Via dei Cippi” – prosegue la nota – per la sua collocazione rappresenta l’opportunità di sviluppare un turismo lento, enogastronomico e di nicchia, che riattivi l’economia locale ed apra a nuove prospettive le realtà circostanti grazie all’azione consolidata delle associazioni che hanno contribuito a ricostruirne il percorso, regolarmente censito ed individuato dall’Ente Parco

dei Monti Ausoni e Lago di Fondi come CA 531. Allo stato attuale il cammino è individuabile e dotato di un percorso praticabile in continua crescita. L’obiettivo della Provincia è quello di contribuire alla definizione di un itinerario completo, che accolga le prospettive di crescita connaturate all’accoglienza e alla valorizzazione della ricca storia che raccoglie, come antico confine e terra di brigantaggio.