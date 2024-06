Latina, infrange la vetrina di un negozio del centro: arrestato dalla polizia

LATINA – Ha sfondato la vetrina di un negozio del centro di Latina, ma la segnalazione alla sala operativa della questura ha consentito agli agenti della squadra volante di arrestare in flagranza di reato un uomo senza fissa dimora, accusato ora di furto e danneggiamento aggravato. L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato di fuggire facendosi strada tra i vetri infranti, ma è stato bloccato. Poi, appena condotto all’auto di servizio, ha iniziato a colpire la portiera, danneggiando il finestrino della vettura.

Portato in Questura, dai successivi accertamenti, è emerso che era irregolare sul territorio nazionale, privo di permesso di soggiorno e di richieste di protezione internazionale e che a suo carico c’erano due provvedimenti di espulsione uno del 2022 e uno del 2023.

Trattenuto nelle camere di sicurezza, nelle prossime ore comparirà davanti al Gip del Tribunale di Latina a disposizione dell’A.G. e in attesa della celebrazione del rito per direttissima previsto per giornata di domani, quando il giudice valuterà anche in riferimento all’avanzata richiesta di nulla osta per l’attivazione delle procedure volte al rimpatrio dell’irregolare.