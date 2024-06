Picchia due persone per strada, la polizia lo identifica: denunciato e rimpatriato immigrato irregolare

LATINA – Paura nel pomeriggio di ieri a Latina per alcune persone che si trovavano fuori da un’attività commerciale in Via Cairoli nel pieno centro di Latina e sono state aggredite da un uomo. Sul posto, su segnalazione di una dipendente dell’esercizio, è arrivata la squadra Volante della Questura e ha trovato l’ aggressore apparentemente tranquillo. I presenti hanno però riferito che poco prima aveva colpito un uomo con un pugno per futili motivi, poi si era scagliato contro una donna presente utilizzando una sedia, per fortuna senza ferirla.

Condotto in questura e identificato, si è scoperto che era un immigrato senza permesso, irregolare sul territorio italiano con numerosi precedenti di polizia per reati simili. Al termine delle procedure di identificazione è stato denunciato per il reato di percosse. L’Ufficio Immigrazione ha attivato nei suoi confronti le procedure dirette all’accompagnamento presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Bari, dove nella serata di ieri è stato condotto dai poliziotti della Questura e dove permarrà per le successive attività amministrative volte al rimpatrio nel paese di origine.