Entra di notte in casa di un 70enne, lo picchia e o rapina: denunciata ragazza di 25 anni

LENOLA – Brutale rapina a Lenola dove una ragazza di 25 anni, nella notte tra giovedì e venerdì, forzando il portone d’ingresso è entrata in casa di un 70enne, lo ha raggiunto in camera da letto e dopo averlo colpito con pugni e schiaffi, si è impossessata di mille euro che erano custoditi sotto il materasso e poi l’ha costretto a seguirla fino allo sportello bancomat più vicino costringendolo a darle carta e pin e prelevando 50 euro.

La giovane identificata dai carabinieri è stata rintracciata nelle scorse ore e denunciata oltre che per rapina aggravata anche per lesioni e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il 70enne è stato trasportato all’ospedale Fiorini di Terracina per le cure del caso.