Zingaretti eletto eurodeputato ringrazia la Federazione Pd Latina per il sostegno

LATINA -L’ex presidente del Lazio Nicola Zingaretti è il più votato della lista Pd con 124mila preferenze che lo hanno eletto eurodeputato per la seconda volta dopo il primo mandato dal 2004 al 2008. Grazie ai voti presi a Roma ha scavalcato il sindaco di Firenze Nardella e il sindaco di Pesaro Ricci. «Desidero ringraziare la Federazione di Latina per il sostegno e per l’importante contributo dato alla mia elezione in Europa – scrive in una nota – Anche da Bruxelles combatteremo questa destra. Una destra che anche a Latina fa promesse, prende i voti ma poi scappa lasciando questa terra nell’incertezza. È il caso clamoroso dell’immobilismo sui due nuovi ospedali di Latina e del Golfo, programmati dalla Regione Lazio e finanziati da INAIL. Preoccupano le lentezze sull’iter amministrativo e la mancanza di chiarezza riguardo all’aumento dei costi di realizzazione stimati attraverso le ricognizioni tecniche. A questo si aggiunge anche lo scettiscismo della destra nei confronti del piano PNRR sulla sanità territoriale accompagnato invece da una fervente attività di accreditamento della sanità privata”.

Zingaretti cita anche “vicende più specifiche riguardanti comparti decisivi dell’economia della provincia di Latina” e dice: “Agli annunci non seguono fatti: sulla Moria del Kiwi, ad esempio, di fronte ad un danno stimato di 215 milioni di euro nel Lazio, la montagna ha partorito un topolino: il governo ha stanziato sul fondo per le calamità solo 2 milioni di euro a livello nazionale. Noi abbiamo stanziato nel 2021, da risorse regionali, 4 milioni per le aziende del nostro territorio”.

Un attacco su tutti i fronti e una difesa di quanto fatto dalla Regione Lazio sotto la sua guida: “La destra smonta colpevolmente quanto da noi fatto sul diritto allo studio, sul diritto alla mobilità dei nostri giovani; penso ad esempio alle centinaia di pendolari del golfo a cui da gennaio è stata sospesa l’agevolazione “Tutto Treno” con una decisione assurda che ha comportato considerevoli aumenti di costo per lavoratori e studenti. Apprendiamo poi negli ultimi giorni che le nuove agevolazioni che la Regione sta mettendo in campo saranno a costi sensibilmente più elevati. Difenderemo Latina da questa cultura che uccide le speranze. Anche da Bruxelles come in tutti questi anni da Presidente difenderò questa terra meravigliosa», conclude.