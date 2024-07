Aprilia, accusato di scambio politico mafioso e concorso esterno, il sindaco Principi si è dimesso. Arriverà il commissario

APRILIA – Sono arrivate nel pomeriggio di giovedì le dimissioni del sindaco di Aprilia Lanfranco Principi. Il primo cittadino agli arresti domiciliari nell’inchiesta della Dda di Roma con le accuse di scambio politico mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa, ha dato incarico ai suoi legali di protocollare un documento che ufficializza il passo indietro. Principi lascia il suo incarico, come si legge nell’atto di riferimento n° 71424 del protocollo dell’ente.

“Per l’estremo amore e rispetto che nutro nei confronti della mia città, comunico le mie dimissioni dalla carca di sindaco di Aprilia”. Con queste parole contenute in una lettera protocollata in comune nel primo pomeriggio di ieri, Lanfranco Principi si è dimesso da sindaco di Aprilia. Per i prossimi 20 giorni Vittorio Marchitti sarà sindaco facente funzioni poi arriverà un commissario prefettizio.

Intanto si apprende che il principale indagato nell’inchiesta che ha portato all’operazione di Dia e Carabinieri condotta mercoledì, patrizio Forniti è latitante insieme con sua moglie Monica Montenero. I due al momento degli arresti erano spariti.