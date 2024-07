LATINA – Pasquale Padalino è il nuovo allenatore del Latina Calcio 1932. Sancita la definitiva rottura con Gaetano Fontana, anche se non sono ancora chiare le modalità con cui avverrà, il club nerazzurro ha scelto il 52enne pugliese, ricordato per i suoi trascorsi da nel Foggia di Zeman.

Il nuovo tecnico dei pontini, avvistato in sede in queste ore, ha iniziato la carriera di mister facendo per tre anni il vice di Gianpiero Ventura e guidando successivamente lo stesso Foggia, il Grosseto, il Matera, il Lecce, la Juve Stabia e il Siena.

Con Fontana la rottura è arrivata quando il tecnico che un mese fa aveva firmato con il Latina è stato dato in partenza per la Salernitana.