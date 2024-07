In arrivo il primo bollino rosso per Latina: giovedì 11 luglio

LATINA – E’ in arrivo a Latina la prima giornata di bollino rosso dell’estate 2024. Lo si legge nel bollettino delle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute.

Dopo aver toccato nelle settimane precedenti al massimo il livello di allerta arancione, l’anticiclone africano è arrivato e i suoi effetti si fanno sentire anche sul Lazio e in provincia di Latina in particolare dove sono attesi caldo, afa e venti carichi di sabbia sahariana.

Ma vediamo che cosa ci aspetta. Alle due giornate di allerta arancione, martedì 9 e mercoledì 10, seguirà un giovedì dove l’afa sarà pesantissima e le temperature oscilleranno tra 25 e 38 gradi centigradi. E con il bollino rosso i rischi aumenteranno non solo per i fragili.

La Regione Lazio ha predisposto per questo il Piano operativo di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore attivato in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario e con la Protezione civile regionale. Prevede un’assistenza sanitaria da parte dei medici di medicina generale aderenti, ed è rivolto, in particolar modo, agli over 65 e alle fasce più a rischio della popolazione.

I sistemi di allarme regionali sono ubicati a Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Civitavecchia, mentre il numero unico delle emergenze è il 112. Nello stesso piano, attivo dal 1° luglio, sono contenute anche una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione che possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive causate proprio delle ondate di calore.