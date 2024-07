Visita del Comune a Sabau Beach, la spiaggia su misura per cani (e padroni)

SABAUDIA – Questa mattina, l’Assessore alla Sanità e Pari Opportunità, Anna Maria Maracchioni, insieme al Consigliere delegato al Demanio e Patrimonio, Davide Gallucci, hanno visitato la Sabau Beach. Accolti calorosamente dai volontari e dalla referente dell’associazione Mondocane Sabaudia, Serena Lombi, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno potuto vedere di persona l’impegno e la passione che dal 2013 caratterizzano la gestione di questa speciale spiaggia, la prima realizzata per accogliere cani e padroni.

CHE COSA E’ – Sabau Beach, situata lungo la strada Lungomare Pontino di Sabaudia al Km. 27.050, è un tratto dedicato ai cani e ai loro accompagnatori, gestito con cura e dedizione dai volontari di “Mondocane Sabaudia”. Questa area attrezzata, raggiungibile attraverso la passerella con l’accesso numero sedici (A16), offre vari servizi gratuiti: ombrelloni, sedie, lettini, punti per l’acqua potabile, ciotole, palline e tutto il necessario per trascorrere una giornata serena con i propri amici a quattro zampe. Una delle peculiarità di Sabau Beach è che, mentre i cani sono i veri protagonisti e padroni della spiaggia, i loro proprietari diventano in un certo senso gli ospiti dei loro amici pelosi. “Questa simpatica prospettiva rende l’esperienza ancora più speciale e unica”, dicono dall’associazione “Mondocane Sabaudia” che sta anche collaborando con il Garante Fabrizio Livi dell’Ufficio Tutela e Benessere degli Animali del Comune di Sabaudia, situato in via Zara, nella campagna di adozione dei cani presenti nel canile convenzionato, promuovendo il benessere degli animali e cercando di trovare loro una nuova casa.