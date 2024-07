PlasticFree a Foce Verde accoglie il canoista Leone Ortega

LATINA – Evento speciale domenica pomeriggio a Foce Verde a Latina Lido dove si è svolto il primo appuntamento di clean up Plasticfree Summer in occasione della tappa pontina di Wind of Change. “Abbiamo avuto la gioia di ospitare Leone Ortega ( in foto ), canoista che sta circumnavigando lo stivale in kayak con lo scopo di mappare i rifiuti che i volontari Plasticfree raccolgono sulle spiagge e in prossimità degli attracchi obbligatori lungo il suo percorso – spiega il presidente di Plastic Free Sabaudia, Adriano Salvatori – Plasticfree è partner ufficiale del progetto Wind of Change e ieri erano una trentina i volontari che sfidando il caldo hanno raccolto 100kg di rifiuti domestici e circa 400kg di ingombranti”.

È intervenuto l’assessore all’ ambiente Franco Addonizio in rappresentanza del Comune di Latina che ha dato il patrocinio gratuito, gli operatori di ABC e l’associazione Natura Noi. Ogni volontario ha ricevuto un QR code collegato ai rifiuti raccolti che servirà a mapparne la destinazione.