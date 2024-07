Riattivato a Terracina l’ambulatorio medico-turistico

TERRACINA – È stato riattivato anche quest’anno l’Ambulatorio Medico Turistico in via Roma al civico 119, che oltre al servizio durante la stagione estiva a supporto del Pronto Soccorso dell’Ospedale Fiorini, sarà attivo per tutto l’anno con altre attività di prevenzione e informazione grazie all’Associazione Medica Terracinese. A partire da quest’anno, infatti, e per tre anni, l’Amministrazione Comunale ha concesso in comodato d’uso i locali di via Roma, accanto alla Chiesa del SS Salvatore, all’Associazione Medica Terracinese. L’Ambulatorio Medico Turistico sarà operativo fino al 15 settembre, e in particolare nei mesi di luglio e di agosto è operativo tutti i giorni, compresi la domenica e i festivi, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, mentre a settembre sarà operativo nei fine settimana sempre con gli stessi orari, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. Da settembre poi l’Ambulatorio resterà aperto per attività medica di pubblica utilità, come la prevenzione sanitaria, lo screening dell’ipertensione e delle malattie metaboliche, attività informativa sulla nutrizione, iniziative in ambito psicologico e vaccinazioni. I locali sono stati concessi in comodato d’uso gratuito all’Associazione, con un rimborso annuale per le prestazioni sanitarie erogate ai residenti e ai turistici, per i farmaci e per l’attrezzatura.

Il servizio di Ambulatorio Medico Turistico riveste una grande importanza considerati gli ingenti flussi di turisti che si concentrano in Città durante la stagione estiva e che inevitabilmente vanno a riversarsi sul Pronto Soccorso del Fiorini.

«Durante l’estate aumentano le prestazioni richieste al Pronto Soccorso Ospedaliero, sovraccaricandolo e snaturando la funzione propria di risposta urgente. Prestazioni che spesso, invece, possono essere affrontate in ambito ambulatoriale, per questo l’Ambulatorio Medico Turistico riveste un ruolo strategico. Un ringraziamento all’Associazione Medica Terracinese, che da più di dieci anni organizza e coordina l’Ambulatorio, grazie alla dedizione dei medici e dei farmacisti associati», ha dichiarato l’Assessore al Turismo Alessandra Feudi.

«Un servizio davvero importante per la stagione estiva per i turisti come per i cittadini. L’Associazione Medica Terracinese ancora una volta si rivela una risorsa estremamente preziosa, e ora grazie anche al coinvolgimento di tanti giovani colleghi i nostri locali di via Roma resteranno aperti per tutto l’anno offrendo altri servizi, tra cui lo screening e la prevenzione, per tutti i cittadini», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.