Prof di musica muore durante la festa di fine anno. Mercoledì a Santa Rita i funerali di Carla De David

LATINA – E’ morta facendo festa, mentre la musica suonava, Carla De David, insegnante di educazione musicale e direttrice del coro dell’Alessandro Volta. Ma stavolta non è stata lei a dare il tempo. La docente appassionata e apprezzatissima, si è spenta improvvisamente nel pomeriggio di lunedì 8 luglio, mentre era in corso il saluto tra colleghi dopo il collegio di fine anno scolastico.

Nel cortile del teatro Ponchielli adiacente alla scuola media, professori e dirigente scolastico salutavano con una piccola festa anche i neopensionati che l’anno prossimo non saranno in cattedra ad insegnare. Era un momento di grande spensieratezza dopo un intenso anno scolastico, ma per Carla, 63anni, è stato anche l’ultimo.

“Era felice di condividere quel momento prima di affrontare un intervento programmato – raccontano i colleghi – Un infarto massivo non le ha lasciato scampo: si è accasciata a terra improvvisamente, ed è stata soccorsa prima dai presenti, poi dall’equipaggio dell’ambulanza che è arrivata in pochissimi minuti. Una doppia equipe di sanitari tra cui un medico rianimatore si è alternata per quasi un’ora e mezza, tentando di tutto per far ripartire il cuore, ma non c’è stato nulla da fare”, ripetono ancora sconvolti. La professoressa De David, “pietra miliare della scuola” l’ha definita il dirigente scolastico Gennaro Guarino, non si è mai ripresa e alle 18,30 l’ambulanza è corsa verso l’ospedale dove poco dopo ne è stato dichiarato il decesso.

Sul sito della scuola, parole di cordoglio: “L’INTERA COMUNITA’ SCOLASTICA PIANGE LA PERDITA DELLA CARA PROF.SSA CARLA DE DAVID SCOMPARSA PREMATURAMENTE E SI UNISCE AL DOLORE DELLA FAMIGLIA”. I colleghi, ancora sotto shock, hanno fatto visita oggi alla camera ardente allestita presso la camera mortuaria del Goretti e domani (mercoledì 10 luglio) saranno in tanti a salutarla un’ultima volta nella chiesa di Santa Rita a Latina, alle 10.30.