Circeo, Luca Barbarossa racconta “Cento storie per cento canzoni”  

SABAUDIA – Luca Barbarossa protagonista della rassegna a Borgolago il 16 agosto (alle 21 ) nella piazzetta Lanzuisi, nel cuore del centro storico di San Felice Circeo. Il cantautore romano presenterà il suo libro ‘Cento storie per cento canzoni’ (La Nave di Teseo) nella storica rassegna che di solito si svolge lungo le sponde del lago di Paola presso la Proprietà Scalfati.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca Monia Di Cosimo, Barbarossa, accompagnato dallo scrittore e giornalista Gian Luca Campagna, dal vicesindaco Luigi Di Somma e da Enrico Forte, ripercorrerà, come ha fatto nel suo libro, le canzoni che hanno contribuito a formarlo come artista e come appassionato fruitore di musica.

“C’è la canzone di protesta, di denuncia, le canzoni che cantiamo sotto la doccia, quando fa freddo in motorino, nelle serate con gli amici, nove volte su dieci parlano d’amore. La canzone è immagine, niente come una canzone ti fa vedere, intuire quello che stai ascoltando”, sottolinea l’autore aggiungendo: “La canzone è cinema, quando si fermano i dialoghi e parte un pezzo che ti ricorderà per sempre quel film, quella scena. La canzone è ballo sfrenato o ninna nanna, è girotondo. Insomma la canzone è quasi tutto, alzi la mano chi non ha almeno una canzone della vita” dice Barbarossa.