Ersilia Vaudo a Gaeta spiega ai ragazzi “Perché studiare fisica non è complesso”

GAETA – Ha incantato la sua Gaeta, lunedì 19 agosto, l’astrofisica Ersilia Vaudo, di casa a Parigi, in vacanza nella città del Golfo. Al Bastione La Favorita (foto da Fb di Lella Simeone), nel giorno della superluna, Vaudo che lavora da trent’anni all’Agenzia spaziale europea, ha presentato i suoi libri “Perché studiare fisica non è complesso” (ed Mondadori) e “Mirabilis. Cinque intuizioni (piú altre in arrivo) che hanno rivoluzionato la nostra idea di universo” (Einaudi 2023). L’incontro con la scienziata nell’ambito del festival letterario Storie Diffuse. Lo scorso anno Ersilia Vaudo era stata ospite della rassegna Libri Sulla Cresta dell’Onda insieme con il giornalista Giorgio Zanchini.

Non è un caso che Ersilia Vaudo si sia dedicata anche ad un libro per ragazzi. L’astrofisica infatti è fra l’altro presidente e co-fondatrice dell’Associazione «Il Cielo itinerante» che promuove l’alfabetizzazione scientifica di bambini e bambine in zone ad alto rischio di abbandono scolastico.