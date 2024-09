Pallamano serie A1 femminile, Pontinia batte Mezzocorona 23-29

PONTINIA – L’Adattiva HC Pontinia inizia la stagione con una vittoria importante nella trasferta trentina di Mezzocorona. La squadra pontina s’è imposta con il risultato di 23-29 dopo un avvio di match intenso che l’aveva portata a chiudere il primo tempo con un vantaggio molto largo (7-16). Con questi due punti la formazione del presidente Mauro Bianchi inizia subito forte la stagione della serie A1 femminile e si prepara al debutto casalingo di sabato prossimo al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia.

«Sono molto contento soprattutto di come la squadra ha giocato perché questo è molto importante per me – ha chiarito coach Nikola Manojlovic – Specialmente nel primo tempo per come hanno interpretato il gioco sia in fase difensiva sia in attacco. Colgo l’occasione per fare i complimenti alle mie ragazze ma anche i complimenti alle giocatrici del Mezzocorona perché le nostre avversarie non hanno mollato mai e ci hanno messe a dura prova. Continuiamo su questa strada e ci rimettiamo subito con la testa bassa a lavorare per migliorare. Mi sento di fare ancora i complimenti a tutte le ragazze, dalla prima al ultima, perché hanno dato tutto quello che avevano». Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco con un vantaggio molto importante (7-16) nel secondo tempo il Pontinia ha continuato a giocare con grande applicazione arginando la risposta del Mezzocorona. La risposta del Pontinia è stata corale e anche le giocatrici subentrate hanno dato il loro decisivo contributo alla vittoria finale.

«La prima partita della stagione ha rappresentato per noi un importante obbiettivo raggiunto visto la vittoria che abbiamo raggiunto- ha aggiunto Eleonora Colloredo, top scorer dell’Adattiva HC Pontinia – ad analizzare bene tutto a livello globale posso dire che non è sicuramente stata una delle migliori prestazioni che abbiamo fatto finora. Abbiamo sbagliato tanto davanti al portiere, che ha fatto un ottima prestazione, ma siamo un gruppo nuovo e che si sta ancora amalgamando. Dobbiamo lavorare perché gli obiettivi rimangono alti e sono convinta che abbiamo le possibilità di centrarli ma questo può avvenire solo con il grande lavoro. Ci godiamo questo importante successo con la consapevolezza di dover pensare molto presto alla prossima partita in casa dove aspettiamo di poter finalmente riabbracciare il nostro pubblico».

MEZZOCORONA – ADATTIVA HC PONTINIA 23-29 (7-16 pt)

MEZZOCORONA: Chandarli 4, Terrana, Fusina, Campestrini 1, Maurer, Raifer 3, Plattner 1, Ratsika, Demattio, Mazzucchi, Dalla Valle, Giovannini, Bassanese 12, Italiano 1, Nunes Santos 1, Pilati. All. Fadanelli

ADATTIVA HC PONTINIA: Piantini, Stizia, Podda 5, Saraca 1, Colloredo 7, Manojlovic 6, Peppe, Apuzzo, Jovicevic 1, Stefanelli 3, Giardino, Radovic 4, Crosta 2. All. Manojlovic

Arbitri: G. Testa e D. Testa