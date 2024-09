Fra’ Diavolo da Itri alla Rolex Maxi a Porto Cervo

Partecipa alla Rolex Maxi a Porto Cervo, Fra’ Diavolo con l’equipaggio guidato da Vincenzo Addessi. L’imbarcazione, con i colori di Itri, Yacht Club Gaeta e di Ventotene è l’unica del Lazio a partecipare alla prestigiosa competizione velica: «Un evento tra i più attesi della stagione estiva che coinvolge ben 17 nazioni – dichiara l’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Lazio, Elena Palazzo – Voglio augurare buon vento a Fra’ Diavolo e a tutto il suo equipaggio guidato da Vincenzo Addessi. Siamo molto orgogliosi di essere rappresentati da una squadra che da anni si distingue per l’eccellenza dei suoi membri e che sta portando in alto nel mondo il nome del Lazio, di Itri e ora anche di Ventotene. Fra Diavolo è da anni impegnata in iniziative per la solidarietà e per la diffusione del patrimonio storico e culturale della Riviera di Ulisse. Da sempre ci regala grandissime soddisfazioni anche sul fronte sportivo e noi siamo fieri di sostenerla», continua Palazzo.

«La vela costituisce un elemento fortemente identitario per il sud pontino da molti punti di vista. Ho voluto quindi che diventasse un simbolo del territorio per favorirne la promozione sportiva, turistica e socioculturale. Per questo è nato Vento e Radici, un progetto che sta già muovendo i primi passi, così come avevamo annunciato a luglio in occasione della presentazione con il Presidente Francesco Rocca presso il Centro di Preparazione Olimpica Bruno Zauli di Formia. Stanno per prendere il via diverse iniziative mirate proprio al rilancio di questo settore attraverso il coinvolgimento attivo del Coni, della Federazione Italiana Vela, dei Circoli Velici e delle scuole del territorio», conclude l’assessore Elena Palazzo.