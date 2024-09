Scuole, al liceo Leonardo Da Vinci di Terracina un auditorium da 400 posti. In corso 46 progetti Pnrr

LATINA – Sarà inaugurato mercoledì, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico, il nuovo auditorium del Liceo Leonardo da Vinci di Terracina. “Un progetto imponente con un impegno di spesa complessivo di 926.127,21 euro che consegna a Terracina una struttura che sarà in grado di ospitare quasi 400 persone, un numero considerevole, che lo porterà ad essere, quando sarà destinato ad un uso pubblico, a diventare un luogo di aggregazione importante”, sottolinea il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli.

“Con l’inizio dell’anno scolastico grande attenzione è proiettata sullo stato degli Istituti Scolastici che vedranno in questi giorni il rientro di centinaia di studenti – aggiunge Stefanelli – Nei mesi estivi è continuato incessante il lavoro del Settore Edilizia Scolastica per portare a compimento le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione già programmate, mentre sono in fase di avanzamento secondo i tempi previsti gli interventi PNRR che, come già anticipato a luglio, dovranno in gran parte essere ultimati entro la fine dell’anno.”

46 PROGETTI – Il PNRR contiene un pacchetto di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021-2026 articolato in sette settori d’intervento prioritari a cui la Provincia di Latina ha potuto attingere per la Missione 4 relativa all’Istruzione e Ricerca 33.010.119,03 € di investimento destinati a 46 Interventi sugli Istituti Superiori di sua competenza. “Attraverso le quattro aree di intervento (Adeguamento sismico, Efficientamento energetico, Efficientamento termico e Dotazione di spazi per lo sport e le attività collettive) è stato possibile intervenire su larga scala e assicurare un’adeguata copertura d’interventi sull’intero comparto scolastico”, spiegano dall’Ente.

Nel dettaglio la Provincia di Latina è beneficiaria di 46 finanziamenti PNRR – Next Generation EU in gestione al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati di cui: 43 riferiti alla Missione 4 – Componente 1 – investimento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica per un importo totale di € 31.005.313,27; . 2 riferiti alla Missione 4 – Componente 1 – investimento 1.3 – Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola per un importo totale di € 802.805,76; e uno riferito alla Missione 4 – Componente 1 – investimento 1.2 – Piano di estensione del tempo pieno per un importo totale di € 1.202.000,00. Le risorse provenienti dal dispositivo Recovery and Resilience Facility (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 91,37 % del totale, per un importo di € 30.159.714, 07. Il resto delle risorse proviene dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) che contribuiscono con il 6,47 % per un importo di € 2.136.243,56; dal Fondi propri dell’Ente che contribuiscono con lo 0,51% dei fondi complessivi per un importo di € 167.056,87 e da altre tipologie di fondi che contribuiscono con l’1,66% per un importo di € 547.104,53.

L’ Auditorium del liceo Leonardo Da Vinci di Terracina è stato realizzato con copertura finanziaria di euro 300.000 con fondi PNRR, euro 79.022,68 con fondi provinciali ed euro 547.104,43 con fondi Mutuo Cassa DD.PP e verrà inaugurato ad uso didattico domani alle ore 9.00.