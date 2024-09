Nascondono due pistole con colpo in canna dietro un distributore, arrestati 19enne e 45enne

TERRACINA – Hanno nascosto due pistole con colpo in canna nell’area di un distributore di benzina, ma sono stati sorpresi e arrestati. E’ accaduto all’alba di oggi a Terracina, al termine di indagini avviate nella notte.

I Carabinieri del Radiomobile e gli agenti del Commissariato di Polizia hanno ricostruito le mosse di due uomini, che, intorno alla mezzanotte, arrivati con un’auto presa a noleggio, avevano armeggiato sul retro di una stazione di servizio dove – si è poi scoperto – avevano lasciato una pistola semiautomatica cal. 7,65, carica con un solo colpo in canna e una pistola a tamburo 38 special, carica con 2 colpi.

Sottoposti a perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso anche di un proiettile, mentre le armi erano dietro un manufatto. Tutta la scena era stata vista da testimoni e ripresa dalle telecamere di video-sorveglianza dell’area.

In arresto, nella flagranza di reato, un 45enne e un ragazzo di 19 anni entrambi residenti a Velletri noti per reati contro il patrimonio, contro la persona e per reati di droga. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per tracciare le armi, ricostruire a che cosa servissero e il perché della trasferta dei due. Al momento non si esclude alcuna pista.