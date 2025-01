Appalti Abc Latina, misure interdittive per tre funzionari e quattro imprenditori

LATINA – Scattano le misure interdittive nell’inchiesta sugli appalti di Abc, l’Azienda dei beni Comuni di Latina che si occupa del servizio rifiuti. Questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, nelle province di Latina, Frosinone Potenza e Modena, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, coadiuvato nella fase esecutiva dai Comandi dell’ Arma dei Carabinieri territorialmente competenti, hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale interdittiva, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio nei confronti di tre funzionari dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina (ABC), di cui uno non più in carica, e del divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione nei confronti di 4 imprenditori, in entrambi i casi della durata di 12 mesi, tutti ritenuti, a vario titolo, presunti responsabili di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio e frode nelle pubbliche forniture.

Il provvedimento cautelare scaturisce dall’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina e condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, dal febbraio 2021 al marzo 2022, che ha consentito di documentare fatti che si ritiene “abbiano condizionato l’iter di taluni procedimenti amministrativi di ABC, facilitando l’aggiudicazione delle gare d’appalto ad una cerchia ristretta di imprenditori, attraverso bandi appositamente predisposti, in cambio di una serie di vantaggi personali, a titolo di controprestazione corruttiva”.