Camera di commercio sopralluogo nella nuova (vecchia) sede di Latina

LATINA – Se tutto procederà come da programma, entro l’estate la Camera di Commercio riattiverà la sua sede vecchia sede in via Diaz a Latina. Lo rende noto l’ente camerale in una nota in cui dà notizia del sopralluogo compiuto dal presidente Giovanni Acampora per verificare la vicino lo stato delle cose. Dismesso da vent’anni circa, dunque, l’immobile di fondazione progettato dall’architetto Oriolo Frezzotti nel 1943, tornerà ad animarsi diventando anche centro convegni aperto alla città.

“La sua riconversione e quella degli spazi circostanti consentiranno una rivitalizzazione dell’intera zona ed avranno ripercussioni vantaggiose sulla città e sul suo tessuto economico ed imprenditoriale – si legge in una nota della Camera di Commercio – È importante evidenziare anche che le nuove sedi verranno messe a disposizione della collettività per eventi, presentazioni e convegni, dando così nuovo impulso ad un percorso di condivisione portato avanti, sin dall’insediamento di questa nuova governance, con gli imprenditori, gli enti, le istituzioni, le associazioni datoriali, sociali, sindacali e di categoria”.

Anche a Frosinone si lavora alla ristrutturazione di quella che è stata una sede storica della Camera di Commercio – ha spiegato commentato il Presidente Acampora – Un edificio che sorge nel centro storico del capoluogo, in via Alcide de Gasperi”.

Il sopralluogo è stato svolto dal Presidente Giovanni Acampora, accompagnato dal Segretario Generale Pietro Viscusi, dal Vicepresidente Luciano Cianfrocca e dal componente di Giunta Loreto

Pantano, delegato ai lavori, insieme ai responsabili delle ditte incaricate: “I lavori procedono come da cronoprogramma e entro l’estate tutto dovrebbe esser pronto per l’inaugurazione”.