Esseti Farmaceutica, Marotta: “Bene il tavolo in Regione, auspichiamo esiti positivi “

POMEZIA – La crisi alla Esseti Farmaceutici di Pomezia, che coinvolge anche lavoratori della provincia di Latina, e mette a rischio il posto di lavoro di circa 130 dipendenti dello stabilimento, sarà al centro di un tavolo convocato in Regione, chiamato a occuparsi della vertenza. “La Regione Lazio deve essere sempre in prima linea quando si tratta di raccogliere l’allarme e la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici e per questo auspichiamo esiti positivi”, scrive in una nota il presidente della Commissione Vigilanza sul pluralismo dell’informazione, Claudio Marotta, consigliere di Verdi e sinistra.

“La preoccupazione è tanta riguardo le prospettive dello stabilimento pometino – aggiunge Marotta – ad oggi senza un piano aziendale, l’insufficienza dei materiali di produzione e la manutenzione agli impianti che costringono il fermo delle attività. Senza dimenticare il ritardo per lavoratori e lavoratrici del pagamento delle tredicesime e delle mensilità. Una situazione davvero insostenibile per 130 famiglie che rischiano di vedere compromesso il proprio futuro e che amplifica ancora di più una ferita sociale ed economica sul nostro territorio”.

A lanciare l’allarme e la mobilitazione dei lavoratori una settimana fa erano state le segreterie dei sindacati Filctem Cgil e Uiltec UIL, insieme alla Rsu che, dopo un confronto con la direzione aziendale sulle prospettive dello stabilimento.