Traghetti per Ponza e Ventotene, la Regione Lazio proroga di un anno Laziomar

LATINA – La Regione Lazio ha firmato oggi la proroga di 12 mesi per il servizio di trasporto marittimo verso le isole di Ponza e Ventotene. “L’affidamento assegna all’attuale gestore Laziomar la gestione dei collegamenti con le isole in continuità dal 15 gennaio, data in cui scadeva il precedente incarico, e fino al 31 dicembre 2025, in attesa di formulazione del nuovo bando”, si legge in una nota. La proroga attuale segue altre due di sei mesi ciascuno dopo la scadenza il 14 gennaio 2024.

«La nostra priorità è quella di garantire a tutela dei cittadini la continuità del collegamento marittimo fra la terra e le isole laziali di Ponza e Ventotene durante tutto l’anno ma soprattutto in vista della prossima stagione estiva», dichiara l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.