Latina, uomo minaccia di buttarsi dal tetto di un palazzo in Corso Matteotti

LATINA – AGGIORNAMENTO ORE 12 – Si protrae ormai da alcun ore il tentativo di far scendere dal tetto di un palazzo di Corso Matteotti a Latina nei pressi della circonvallazione un uomo che minaccia il suicidio. Erano le 8,30 di questa mattina quando è scattato l’allarme con l’intervento sul posto dei vigili del fuoco con l’autoscala e il telone di salvataggio. Sul posto anche la polizia locale, i carabinieri e due ambulanze del 118. La trattativa va avanti, ma l’uomo non si lascia raggiungere La strada resta sbarrata con conseguenze pesanti sul traffico e sulla viabilità

FLASH – Allarme in corso Matteotti all’incrocio con Via Legnano dove dalle 8,30 circa di questa mattina un uomo ha raggiunto il tetto di un palazzo e minaccia di gettarsi nel vuoto. La strada è stata bloccata per consentire ai soccorritori di intervenire. Sul posto si trovano i vigili del fuoco con l’autoscala, carabinieri, polizia locale, e 118.

Il tratto chiuso è quello tra la circonvallazione all’altezza dell’ex Distretto Militare, oggi Facoltà di Ingegneria, e Via Legnano con ripercussioni sul traffico e la viabilità cittadina.