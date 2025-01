La Fontana delle Conchiglie usata come base per i petardi, il Comune: “In corso indagine”

TERRACINA – La Fontana delle Conchiglie di Terracina, appena restaurata e rimessa in funzione, è stata usata come base d’appoggio per i petardi e i fuochi la notte di San Silvestro. “Sul deplorevole episodio – si legge in una nota del Comune – è in corso un’indagine di Polizia Giudiziaria”. Intanto l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Giannetti annuncia che con la ditta che si occupa della manutenzione è stato programmato un sopralluogo per valutare “se (l’episodio la notte di Capodanno, ndr) abbia provocato danni o si renda necessaria la pulizia della vasca, il cui costo consegue ad atti arbitrari in violazione delle regole della buona educazione e dell’Ordinanza Sindacale”.

Nella stessa nota, il Comune smentisce invece la necessità di ulteriori lavori rispetto a quelli eseguiti di recente sulla fontana e evidenzia che “i disservizi di questi ultimi giorni sono stati dovuti agli interventi sulla media tensione nella distribuzione di energia elettrica che hanno reso necessario un resettaggio della centralina di comando. Permangono nell’impianto – prosegue la nota – ancora residui di calcare che richiedono tempo per la rimozione totale. Al termine di questa fase gli ugelli verranno regolati in modo uniforme perché il getto d’acqua torni omogeneo e regolare”.