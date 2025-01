Incidente sulla Flacca, oggi l’esame sul corpo di Cristian Colacicco. Preoccupano le condizioni della moglie

FONDI – Sarà eseguito oggi presso l’obitorio del cimitero di Fondi l’esame esterno sul corpo di Cristian Colacicco il 44enne agente di polizia locale morto nel giorno dell’Epifania in un incidente stradale avvenuto sulla Flacca. E’ uno dei passaggi dell’inchiesta coordinata dal pm Marco Giancristofaro sul sinistro che ha coinvolto un’intera famiglia residente a Fiumicino. Al volante della Range Rover che si è ribaltata più volte, si trovava la moglie dell’uomo, Veronica Cristofaro, rimasta ferita gravemente e ricoverata in prognosi riservata e in coma farmacologico al Dono Svizzero di Formia. Che cosa sia accaduto negli attimi precedenti, è ancora da chiarire, mentre gli agenti di Polizia locale di Fondi intervenuti per i rilievi hanno ricostruito la dinamica.

Intanto respira autonomamente la neonata fatta venire alla luce con un cesareo d’urgenza per poter prestare le cure dovute alla mamma. La bimba è ricoverata nella terapia intensiva neonatale del Goretti – che è hub di riferimento per tutta la provincia – dove i medici le stanno prestando tutte le cure di cui ha bisogno e sono riusciti ad estubarla. Miracolati gli altri figli della coppia, una bambina di sette anni che pur essendo letteralmente volata dall’abitacolo aveva lievi traumi ed è stata dimessa, affidata ai nonni, e il più piccolo, un maschietto di soli due anni, che ha ancora bisogno di cure ed è ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Giuseppe Acquaro proseguono gli accertamenti per stabilire la velocità alla quale l’auto viaggiava e non escludono alcuna ipotesi, anche quella di un malore della conducente o di un colpo di sonno.

La famiglia – secondo quanto si apprende – era partita da Fiumicino dove vive, per trascorrere un fine settimana sulla costa pontina, e in particolare a Gaeta dove sono ancora accese le Favole di Luce, ma sulla strada del ritorno è avvenuta la tragedia.