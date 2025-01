Micol Touadi in tour con Jovanotti: “Un picco nella mia carriera e una grandissima soddisfazione”

Ha detto molte volte che la musica è il suo unico obiettivo, nessun piano B. E così Micol Touadi, nata e cresciuta a Sabaudia, ha dedicato la sua giovane vita al canto facendosi scoprire da subito come un grande talento.

Negli anni si è affermata come cantante, musicista, insegnante di canto e oggi dirige la scuola di musica Groove On, a Sabaudia, insieme al batterista Alessandro Trani. Una realtà che è riuscita a costruire così come lei stessa l’aveva sempre sognata, ma che mancava nel territorio pontino, e ad oggi è uno spazio fertile per i giovani musicisti, riconosciuto anche dalla Regione Lazio.

La bravura e la determinazione che contraddistinguono Micol l’hanno portata a calcare palchi importanti come corista per diversi artisti italiani, da Margherita Vicario a Elodie, da Tropico a Gazzelle, ma non sono mancate anche le collaborazioni con artisti internazionali come Cheryl Porter.

Oggi un altro sogno lascia il cassetto per aggiungersi a quelli già realizzati da Micol: cantare con Jovanotti e far parte della band che porterà in giro per l’Italia e a Zurigo il PalaJova 2025, il tour nei palazzetti che sancirà l’attesissimo ritorno sul palco dell’artista dopo l’infortunio in bici. “Una soddisfazione grandissima – ha detto Micol parlando della sua reazione alla notizia – Per me è un onore essere con lui proprio in questa occasione in cui ha fame di sentimento e di musica”.

Ascolta l’intervista completa a Micol Touadi:

PALAJOVA 2025: Lorenzo Cherubini tornerà finalmente ad esibirsi live a partire dal mese di marzo, cominciando il tour dalla città di Pesaro. La grande accoglienza da parte dei fan di tutta Italia e i numerosi sold out a poca distanza dall’annuncio del tour hanno reso necessaria l’aggiunta di diverse date, oltre a quelle inizialmente stabilite. Ben otto gli show previsti a Roma, al Palazzo dello Sport: dal 22 al 29 aprile e poi l’1 e 2 maggio. Info & biglietti su tridentmusic.it