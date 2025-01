Sezze, Vigili del Fuoco domano un incendio nella zona collinare di via Sorana

Ieri pomeriggio i vigili del Fuoco del comando di Latina sono intervenuti nel comune di Sezze per un incendio nella zona collinare di via Sorana. Le fiamme stavano interessando la macchia mediterranea e all’arrivo dei vigili avevano già attraversato un’area di circa 3 ha dove erano presenti delle abitazioni e diverse colture. Per le operazioni necessarie a contenere il rogo si è reso necessario il Can 7 della fotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco proveniente da Ciampino. Al termine è stata effettuata la bonifica a terra in collaborazione con associazioni locali di volontari della protezione civile.