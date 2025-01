Guasto improvviso alla condotta addutrice da Sardellane: interruzione idrica a Latina e in altri cinque comuni

Sta provocando enormi disagi l’improvviso guasto idrico che ha lasciato a secco dalle 11 di questa mattina Latina, Sabaudia, Pontinia e alcune zone di San Felice Circeo, Terracina e Sezze. Il disservizio, previsto fino alla nottata, a Latina non sta riguardando lo Scalo e i borghi Sabotino, Montello, Santa Maria, Bainsizza, Podgora, Carso e Le Ferriere. Riguardo San Felice Circeo lo stop è per la zona bassa e Borgo Montenero, per Sezze nella zona della Migliara 46 e per Terracina le località di Colle la Guardia e via Mediana Vecchia.

I tecnici di Acqualatina sono al lavoro per risolvere il problema. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.