Aperto il nuovo Ufficio reperti della Questura di Latina

Questa mattina il Presidente della Provincia di Latina ha simbolicamente consegnato al Questore di Latina i locali che ospiteranno il nuovo ufficio reperti della Questura. A seguito dei lavori di ristrutturazione, risultati necessari per la messa in sicurezza dei locali che con il tempo avevano subito ingenti danni strutturali, sono state finalizzate le procedure di consegna che consentiranno alla Questura di avere nella propria disponibilità un Ufficio dedicato unicamente alla custodia dei reperti degli uffici operativi. Le attività di ripristino della funzionalità dei locali, fortemente volute dal Questore e dal Presidente della provincia, sono state svolte sotto la supervisione del Dirigente del settore patrimonio dell’Amministrazione provinciale e rappresentano una dimostrazione della stretta collaborazione esistente tra le istituzioni. Con la consegna di questa mattina, saranno avviate le successive attività volte al trasporto nei locali destinati del materiale previsto per la conservazione dei reperti per la completa operatività dell’Ufficio.