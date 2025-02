Latina, Progetto Giovani e Impresa “Il cibo nella terra del mito”: presentazione delle start up finanziate  

Avrà luogo domani presso la sede Coldiretti di via Minzoni a Latina, la presentazione delle start up finanziate da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, per un importo di 78.5000. Si tratta dell’atto finale del progetto “Giovani e impresa – Il cibo nella terra del mito. Talenti da coltivare” volto a favorire la nascita di nuove imprese giovanili sul territorio che ha inizialmente beneficiato delle risorse Anci per 150mila euro, unitamente ad altri 37.500 euro di cofinanziamento locale.

Il progetto è stato portato avanti dal Comune di Latina, in qualità di ente capofila, in partenariato con i Comuni di di Sezze, Bassiano, Cori, Maenza, Priverno, Rocca Massima, Sermoneta, Sonnino e Norma, con l’istituto d’istruzione superiore “Pacifici e De Magistris”, l’associazione giovanile Exo Latina, l’associazione culturale Matutateatro, la Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail), l’ecomuseo dell’Agro pontino, la fondazione Giacomo Brodolini srl-sb, Viscom srl, associazione Iris T&O, Melting Pro Learning, Associazione Culturale Mediaquattro, Associazione U.A.I, centro di ricerca Impresapiens di Sapienza Università di Roma e Pepe Blu.

“L’evento di mercoledì – spiega Andrea Chiarato, assessore del Comune di Latina alle Politiche giovanili – sarà un’occasione per condividere il percorso dedicato ai giovani aspiranti imprenditori, promosso dal nostro Comune attraverso l’avviso pubblico dello scorso anno. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di favorire lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative, fornendo ai partecipanti strumenti concreti per trasformare la propria passione in un’attività economica realizzabile. Il progetto ha visto il coinvolgimento di giovani talentuosi del territorio e ha avuto un impatto positivo sul piano educativo e formativo, grazie alla grande rete di partenariato realizzata che ha messo a disposizione dei partecipanti corsi di formazione, sessioni di mentoring, e supporto pratico per la creazione e la gestione di nuove imprese. L’iniziativa è stata pensata per rispondere alle esigenze dei giovani che desiderano intraprendere un’attività, ma che spesso incontrano difficoltà nell’orientarsi nel mondo del lavoro autonomo”.

I lavori, nello spazio mercato “Campagna Amica di Coldiretti, prenderanno il via alle ore 9.45 con la registrazione dei partecipanti. Seguiranno i saluti istituzionali, le relazioni dei formatori e dei candidati. L’evento sarà moderato dalla giornalista Tiziana Briguglio, vicepresidente Mediaquattro e vice direttore mediaquattro.it. “Dopo questa giornata – conclude Chiarato – la commissione potrà riunirsi e valutare il progetto o i progetti di start up valevoli l’assegnazione dei fondi cofinanziati da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale”.