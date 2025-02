Decisamente Latina, al Mug il bilancio del primo anno di attività

LATINA – Il movimento civico Decisamente Latina, in occasione del suo primo anno di attività, organizza un incontro pubblico in programma sabato 22 febbraio (alle 10), al MUG Museo Giannini di via Oberdan a Latina, durante il quale il Presidente, Andrea Giuliani, traccerà un bilancio di attività.

L’incontro, che vedrà la partecipazione della sindaca di Latina, Matilde Celentano, sarà anche l’occasione per parlare della Fondazione Latina 2032 insieme al primo firmatario delle Legge, il senatore Nicola Calandrini, e al giornalista e docente universitario, Alessio Postiglione.