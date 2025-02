Latina, mattinata con Camp all’oratorio San Marco per parlare di Sport e Salute

LATINA – C.A.M.P., il coordinamento delle associazioni e dei movimenti pontini, che ormai conta tra le sue fila circa 50 realtà dell’associazionismo e dell’attivismo civico e culturale della provincia, scende in campo per parlare questa volta di quanto sport e salute siano fondamentali e strettamente legati tra loro. L’appuntamento è per questa mattina, sabato 22 febbraio, dalle 9.30 alle 13.00 nell’oratorio della chiesa San Marco a Latina, con una festa in cui alle dimostrazioni ed esibizioni delle diverse associazioni coinvolte si alternerà un dialogo tra le istituzioni e le realtà del terzo settore che quotidianamente si occupano di sport e salute: “Lo scopo – spiegano gli organizzatori – è quello di coinvolgere tutti i cittadini, stimolarli a partecipare sia al dialogo che alle diverse attività dimostrative”.

Gli amici di Qua la Zampa Latina pet therapy doctor dog svolgono attività educative assistite con gli animali all’interno di case di riposo, con persone con handicap, ed in generale con tutti coloro che possono trarre benessere dalla relazione uomo-animale; sabato porteranno alcuni degli animali che li accompagnano sempre, dolcissimi labrador, coniglietti e un simpatico asinello per una piccola dimostrazione dell’effetto naturalmente benefico che crea il contatto con gli animali;

il Circus Academy fusion, nasce allo scopo di diffondere le arti circensi classiche a quelle contemporanee entrambe legate ai cinque comparti della cultura. La Formazione dell’accademia garantisce sbocchi di lavoro dedicata a tecnici e artisti dello spettacolo dal vivo a livello nazionale ed internazionale, i giovani talenti del circo classico daranno in questa occasione dimostrazione della loro arte;

la Full Kontact Latina dei maestri Tiziano Pugliese e Andrea Anastasia ha scelto di far esibire il gruppo dei bambini “principianti” nella disciplina del Point Fighting, è un eccezionale metodo per fortificare carattere, autostima e potere decisionale, nonché scioltezza, velocità e irrobustimento totale del fisico, in modo divertente ed inclusivo. I giovani atleti sono seguiti da maestri federali laureati in scienze motorie, hanno dagli otto ai 12 anni e si allenano regolarmente al PalaFight di Latina, centro sportivo specializzato negli Sport da combattimento per i bambini dai cinque anni in su.

La CSE formazione è un’associazione che si occupa di emergenza e urgenza sanitaria, fondata nel 2007 da Christian Manzi con l’intento di diffondere le pratiche di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare.Ad oggi ha pubblicato più di 15 testi di emergenza /urgenza, ha effettuato convegni e ricerche scientifiche e conta più di 130 soci; sabato la CSE dimostrerà la semplicità di apprendimento del massaggio cardiaco spiegandone l’importanza e la tecnica: tutti i ragazzi dell’oratorio San Marco creeranno una coreografia utilizzando dei manichini a forma di cuore, effettueranno la rianimazione cardiopolmonare in gruppo, è questa la tecnica didattica interattiva chiamata “Mastreiner play with kids” inventata da Christian Manzi.

Cisterna Soccorso ODV si occupa di assistenza socio-sanitaria e formazione al Primo Soccorso, sarà presente con una sua ambulanza e offrirà l’opportunità di visitare il mezzo per aiutare grandi e piccini a sconfiggere il timore che può innescare la visione dei mezzi di soccorso, per imparare ad affidarsi ai soccorritori con serenità.

Ciascuna di queste realtà, unendo le proprie risorse e competenze contribuirà al dibattito su sport e salute e su come vengano vissuti in città. Introdurrà il tema della giornata Giuseppe De Sario, presidente di C.A.M.P., a seguire i saluti istituzionali del presidente della commissione sport e cultura Claudio Di Matteo e del presidente della commissione servizi sociali Nicola Catani. Parteciperanno all’evento il Dott.Fabio Caiazzo membro del cda della società Sport e Salute e Riccardo Cavalieri consigliere regionale Libertas . Seguirà una tavola rotonda tra esperti di settore alla quale sono invitati a partecipare attivamente tutti coloro che hanno proposte, domande o considerazioni sul tema della giornata.

Un altro bel momento della mattinata sarà quello che suggellerà il grande spirito di collaborazione che si è instaurato tra C.A.M.P. e l’oratorio San Marco nelle persone di Don Matteo e del parroco Don Francesco. Verrà installato un defibrillatore donato all’oratorio in memoria di Giorgia Bocci; il defibrillatore necessita di collaudo e certificazione di pronto all’uso che verranno rilasciate con l’occasione da Christian Manzi.

“Si conferma, a Latina, un grande fermento da parte delle associazioni e del volontariato, che insieme alle istituzioni contribuiscono all’affermazione di una comunità che crede nell’importanza e nei valori che sport e cura della salute hanno per il benessere dei singoli cittadini e dell’intera comunità”, dichiarano da Camp.