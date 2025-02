Latina incontra la Repubblica Dominicana: in Comune la visita dell’Ambasciatore Tony Raful Tejada  

LATINA – Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha ricevuto, questa mattina in aula consiliare, l’Ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia, sua eccellenza Tony Raful Tejada, i consiglieri diplomatici Juan Luis Torreira e Joaquin Taveras e una delegazione di cittadini dominicani residenti a Latina e in altre città laziali.

La visita istituzionale è stata occasione per celebrare, nella città di Latina, il 181esimo anniversario dell’Indipendenza nazionale della Repubblica Dominicana, nello spirito di amicizia e cooperazione che unisce la Repubblica Dominicana e la Repubblica Italiana.

Alla cerimonia hanno preso parte anche gli assessori comunali Gianluca Di Cocco, Francesca Tesone, Antonio Cosentino, il presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero e i consiglieri comunali Vincenzo Valletta, Renzo Scalco, Fausto Furlanetto, Valentina Colonna, Serena Baccini, Maria Grazia Ciolfi, Alessandro Porzi e Cesare Bruni, ma anche i rappresentanti di diverse associazioni culturali dominicane che operano sul territorio italiano, Mas Cultura,\ Parada Domenicana en Italia, Raìces Rd, Dominicanos de Pura Cepa, Folclorista Yudy Moreta, Quisqueyanos en Napoli e Las Guerreras.

I lavori si sono aperti sulle note degli inni nazionali della Repubblica Dominicana e della Repubblica Italiana.

“Sono molto onorata di condividere con la comunità dominicana, qui ampiamente, rappresentata la celebrazione del 181esimo anniversario dell’Indipendenza nazionale della Repubblica Dominicana”, ha detto il sindaco Celentano rivolgendo un saluto e una ringraziamento all’Ambasciatore.

“Questo anniversario – ha aggiunto – è una ricorrenza molto importante, che rimanda ai valori del movimento di sollevazione popolare guidato da Juan Pablo Duarte che portò all’indipendenza della Repubblica Dominicana sancita da un manifesto che segnava l’uguaglianza di tutti gli uomini, senza discriminazioni. L’inizio di un percorso, non sempre agevole nella storia dominicana, basato su principi moderni, di autonomia e umanitari sanciti in epoca più recente dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Accogliamo con grande entusiasmo la volontà dell’Ambasciata di rafforzare i legami di cooperazione culturale e diplomatica con l’Italia e con Latina”.

“Latina e La Repubblica Dominicana – ha affermato la prima cittadina – si incontrano quest’oggi nel terreno comune di essere delle scommesse umane verso il futuro. Da una parte la scoperta di un nuovo mondo dove far cresce nuove opportunità e dall’altra la storia di Latina dove nel cuore del vecchio mondo, a due passi da Roma, si dava vita 92 anni fa ad una nuova città, la nostra città. Noi e la Repubblica Dominicana abbiamo nel Dna la consapevolezza che siamo destinati al futuro. Ci siamo incontrati come comunità dentro questa cultura comune, dentro i valori profondi della libertà, del lavoro e del rispetto dell’umanesimo del fare”.

Al termine del suo intervento, il sindaco Celentano ha voluto ringraziare anche la giornalista televisiva “Stephanie Barry per aver favorito questo incontro istituzionale con l’Ambasciatore Tony Raful Tejada, un diplomatico, persona di cultura e di grande visione e per averci messo in contatto con la comunità dominicana che vive a Latina”.

L’Ambasciatore, dal canto suo, ha reso omaggio alla città di Latina esaltandone tutte le risorse utili a costruire un ponte di cooperazione con la Repubblica Dominicana: “Sono molto contento ed onorato di essere in una città così bella e meravigliosa, come Latina, accogliente e piena di risorse atte a creare sviluppo, dal turismo, all’agricoltura, all’industria farmaceutica. E’ molto importante creare inclusione con il popolo dominicano in questo splendido territorio. Ringrazio il sindaco Celentano e l’amministrazione comunale tutta per aver organizzato questo incontro e aperto le porte alla comunità dominicana”.

La cerimonia è proseguita con gli interventi dei rappresentanti delle associazioni dominicane e di un imprenditore di Latina, Flavio Ferrari, che ha lavorato per molti anni con le comunità latino-americane, per poi concludersi con uno scambio reciproco di doni tra il Sindaco e l’Ambasciatore e le foto di rito.