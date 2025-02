Il Festino del Giovedì Grasso di Banchieri: a Latina concerto del Gruppo Arsi e Tesi

LATINA – “Il Festino del Giovedì Grasso”- Commedia madrigalesca di Adriano Banchieri (1608) a cinque voci e basso continuo è il titolo del concerto polifonico che il gruppo vocale “Arsi Tèsi” eseguirà sabato prossimo, 1° marzo 2025, dalle 18:00 alle 19:00 presso lo spazio museale MUG – Museo Giannini, in via G. Oberdan n.13/A a Latina, con il patrocinio del Comune di Latina e con la collaborazione dell’associazione culturale “Lievito” di Latina.

Giovani amanti, ballerini festanti, anzianotti gaudenti, mercanti stravaganti, norcini e musicanti, animali cantanti…..questi i convitati al “Festino del Giovedì Grasso avanti Cena”, capolavoro della musica rinascimentale italiana ad opera di uno dei nostri Maestri più illustri, Adriano Banchieri: si presenteranno in venti allegri e raffinati madrigali in spirito carnevalesco, accompagnati dalla tiorba ed intervallati dal racconto del sapiente narratore.

Il gruppo vocale Arsi & Tèsi si esibirà in quest’occasione nella formazione a cinque voci: Monica Di Maria e Susanna Coppotelli, soprani; Silvia Pasquali Coluzzi, contralto; Vincenzo Verrengia, tenore; Tony Corradini, basso e direzione. Alla tiorba, il M° Lorenzo Sabene. Robin Corradini in veste di presentatore guiderà il pubblico attraverso le note.

L’ensemble si dedica all’esecuzione di musica polifonica sacra e profana, con repertorio e prassi esecutiva incentrati sul Cinquecento e sul primo Seicento europeo, riservando speciale attenzione a raccolte madrigalistiche italiane meno frequentate. Si esibisce a parti reali, anche con strumentisti, e ha partecipato a numerosi festival e rassegne musicali, quali le Settimane Barocche di Brescia, il Marco Scacchi di Gallese, il Monteverdi Festival di Cremona, il Festival Internazionale di Musica Antica “Marco Schacchi” di Vilnius e l’Early Music Festival del Conservatorio di Latina. Ha inciso una raccolta di polifonie sacre inedite a doppio coro di Giovanni Maria Nanino per Toccata Classics e le raccolte di madrigali “Il Trionfo di Dori” e “I Diporti della Villa in ogni stagione” per Tactus.

L’ingresso è libero.