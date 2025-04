Mostra d’arte e pittura “Città di Fondi”, a giugno l’ottava edizione

Torna la Mostra d’arte e pittura estemporanea “Città di Fondi”: l’edizione 2025, l’ottava per l’attesa kermesse organizzata dall’Associazione “Ars et Vis”, sarà dedicata all’Appia Regina Viarum. L’inaugurazione ufficiale dell’evento si terrà a Palazzo Caetani domenica 15 giugno, alle ore 19:00, quando verranno presentate anche una serie di mostre d’arte correlate al progetto. L’estemporanea si terrà invece sabato 21 e domenica 22 giugno con i vicoli della Città di Fondi che si riempiranno di opere ispirate all’antica via Appia. La manifestazione ha lo scopo di richiamare a Fondi artisti che, con le proprie opere, possano carpire la riscoperta culturale dei tesori del territorio, nell’anno del Giubileo e del recente riconoscimento dell’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Appia Regina Viarum. Per aderire all’estemporanea si dovrà rispettare il seguente regolamento. L’iscrizione, che ha un costo di 10 euro, potrà essere effettuata fino alla mattina stessa. La premiazione si terrà domenica 22 giugno alle ore 19:00 a Palazzo Caetani.

Previsti premi in denaro.

1° Premio – € 400,00

2° Premio – € 300,00

3° Premio – € 200,00

4° Premio – € 150,00

5° Premio – € 150,00

6° Premio – € 150,00

7° Premio – € 150,00

8° Premio – € 150,00

9° Premio – € 150,00

10° Premio – € 150,00

Tutti i concorrenti parteciperanno ad un premio aggiuntivo popolare “Onorato Caetani II” che premierà l’opera più votata durante l’esposizione pubblica delle opere in concorso.

«Il centro storico che si trasformerà in un museo a cielo aperto, arte, Appia antica: questa ottava edizione – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – ha tutte le carte in regola per passare alla storia. Invitiamo gli artisti provenienti da tutta Italia a partecipare numerosi: sarà un’occasione per confrontarsi, per fare una full immersion nella storia e nell’antichità e per trascorrere un piacevole weekend di inizio estate nella nostra splendida città».