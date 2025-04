Estate sul lungomare di Latina: più parcheggi, eventi regolamentati e bagnini sulle spiagge

Durante la seduta di Question Time di oggi, gli assessori Antonio Cosentino (Attività produttive) e Gianluca Di Cocco (Marina) hanno risposto all’interrogazione presentata dalla consigliera Maria Grazia Ciolfi avente ad oggetto “Regolamentazione e controllo delle attività ricreative sulla marina di Latina”, facendo il punto sulle principali novità per la stagione estiva.

L’assessore Di Cocco ha annunciato che è stato pubblicato il bando per il servizio di salvamento sulle spiagge libere, valido per tre anni. Il termine per partecipare è il 19 maggio. Il servizio sarà assicurato tramite postazioni fisse e mobili, operative lungo il litorale, in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza, ma anche di offrire una presenza rassicurante e costante per residenti e turisti. È prevista, inoltre, l’installazione di adeguata segnaletica di sicurezza balneare, per assicurare un ambiente sicuro e consapevole. Il valore complessivo dell’appalto è di oltre 940mila euro. In programma anche l’installazione di segnaletica di sicurezza e un’attenzione particolare alla collocazione strategica delle postazioni, grazie alla collaborazione con la Capitaneria di Porto.

Per agevolare la mobilità estiva, i parcheggi autorizzati (1.095 nel 2024) saranno incrementati, con nuovi stalli su viale Pennacchi, Sabotino e Litoranea. Previsti anche servizi navetta da Borgo Grappa a Rio Martino e Capoportiere, oltre alla conferma del progetto “Fun’n’bus” che collega il centro città al mare. In arrivo nuovi collegamenti dai quartieri Q4 e Q5. L’amministrazione introdurrà una “zona 30” sul lungomare per la sicurezza stradale e aumenterà i parcheggi blu (già 2.372), quelli gratuiti per moto e i “parcheggi rosa”. In programma anche interventi di decoro urbano, potenziamento dei cestini, sistemazione degli arenili e manutenzione della pista ciclabile. Da ottobre a maggio, ogni seconda domenica del mese, sarà vietata la circolazione tra Capoportiere e Rio Martino.

L’assessore Antonio Cosentino, invece, ha chiarito gli aspetti in merito agli eventi musicali sul lungomare. “Lo scorso anno – ha affermato – hanno presentato una calendarizzazione degli eventi estivi sulla marina cinque stabilimenti balneari, che ci auguriamo possano fare lo stesso anche quest’anno”. Ogni operatore potrà proporre un massimo di 30 serate, previa richiesta al Comune. Sarà stilato un calendario unico per evitare sovrapposizioni tra stabilimenti e contenere l’inquinamento acustico. L’orario degli eventi sarà regolato da un’ordinanza sindacale in fase di approvazione.