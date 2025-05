Fino all’11 maggio il “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA STAMPA D’ARTE” al Giardino di Ninfa

SERMONETA – È stata inaugurata sabato mattina a Ninfa, nella sala restaurata dell’antico municipio, l’ultima tappa della 1a edizione del Festival Internazionale della Stampa d’Arte, ideato e organizzato dall’Associazione Cartedautore con la direzione artistica di Patrizio Marafini e il sostegno e l’organizzazione dei Comuni di Cisterna di Latina e Cori, Fondazione Roffredo Caetani onlus, Azienda agricola Dominio Collettivo ASBUC, Cori e Giulianello in Rete. L’iniziativa mira a promuovere e diffondere la pratica dell’incisione e insieme valorizzare i luoghi artistici e i paesaggi del nostro territorio. Proprio per questo le esposizioni sono state organizzate in luoghi di rilevanza culturale e ambientale: il Museo della Città e del Territorio di Cori, il Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, l’Azienda agricola “Dominio Collettivo ASBUC” nell’area del monumento naturale del Lago di Giulianello, il Giardino di Ninfa. Questa mattina, alla presenza di Massimo Amodio, presidente della Fondazione Roffredo Caetani, di Maria Innamorato, vice sindaco e assessore alla Cultura di Cisterna di Latina, di Annamaria Tebaldi, presidente del Consiglio comunale di Cori, di Patrizio Marafini, direttore artistico del Festival, di Renato Gabriele, scrittore e poeta, e di vari artisti espositori, si è tenuta l’inaugurazione della tappa conclusiva del Festival. Esposte oltre 50 opere di artisti provenienti dai vari continenti del mondo che potranno essere ammirate fino a domenica 11 maggio al termine della visita guidata del Giardino.

Il successo riscosso nelle precedenti esposizioni, destinato ad accrescere nei prossimi giorni con le migliaia di visitatori del Giardino, attesta una prima edizione di sicuro successo e lascia ben sperare in successive edizioni.