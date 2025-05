Nettuno in festa per la Madonna delle Grazie, nel segno del ricordo di Papa Francesco

NETTUNO – Un manto di luminarie avvolge il cuore di Nettuno in onore della sua patrona, Nostra Signora delle Grazie. La Festa Patronale assume quest’anno un significato ancora più profondo, intrisa del ricordo vivo e commosso di Papa Francesco, la cui recente scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di fedeli e non. La giornata di ieri, sabato 3 maggio, è iniziata con la consueta e sentita breve processione che ha mosso i suoi passi dalla Collegiata di San Giovanni Battista fino al Santuario di Nostra Signora delle Grazie, teatro della tradizionale e toccante cerimonia della vestizione della sacra immagine. Nel corso della giornata, l’Amministrazione comunale ha avuto l’onore di accogliere le delegazioni dei Paesi Gemellati che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e partecipare a questo evento così significativo per la comunità nettunese. Poi la solenne Messa delle 18:30, alle ore 20, la solenne processione di andata ha preso il via dalla Collegiata di San Giovanni, snodandosi fino al Santuario di Nostra Signora delle Grazie, da dove, alle ore 21, la statua della Madonna ha fatto la sua emozionante uscita. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 11 maggio alle ore 21, per la suggestiva processione di ritorno.